СК возбудил дело после гибели подростка в Бокситогорске: телефон упал в воду во время зарядки

В Бокситогорске Ленинградской области 1 февраля погиб 13-летний подросток. Предварительная версия — смерть наступила от удара электрическим током после того, как подключенный к зарядке телефон упал в воду, пока ребенок находился в ванной. Об этом пишет 47news.

По информации 47news, подросток пошел в ванную, поставил телефон на зарядку и уснул. В этот момент устройство, предположительно, упало в воду, что привело к трагедии. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

