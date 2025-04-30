СК возбудил уголовное дело в отношении писателя Быкова

Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело по подозрению в публичном тиражировании фейков о ВС РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Информационное агентство уточняет, что Быков проходит подозреваемым в преступлениях по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), а еще по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Подчеркивается, что в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск.

Быкову 57 лет. Согласно данным из открытых источников, в 2021 году он покинул Россию и стал жить в Соединенных Штатах. В реестр иностранных агентов Минюст внес писателя летом 2022 года.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента