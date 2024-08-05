СК: всех участников нападения на боксера Двали задержали

Всех участников массовой драки, в результате которой пострадал боксер Дмитрий Двали, задержали в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова пресс-службы СКР по региону в понедельник, 5 августа.

Стало известно, что задержанные, которые являются российскими гражданами, были установлены совместно сотрудниками ФСБ и полиции. Задержанных девять, и на данный момент они находятся в СИЗО. Трое из участников драки работают охранниками в местном клубе, остальные же разнорабочими.

Сообщается, что девятерым уже предъявили обвинение в покушении на убийство, проведены обыски, а следователи изучают видеозаписи и опрашивают участников конфликта. Потерпевшими признаны 23-летний Двали (у которого диагностирована тяжелая травма глаза, который и вовсе спортсмен может потерять), а также его 43-летний товарищ.

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