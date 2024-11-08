СК выявил многомиллионные хищения на капремонте казарм на Урале

Сумму в несколько десятков миллионов рублей похитили в 2021 году во время капитального ремонта казарм воинской части в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на ГВСУ СК России.

Как следует из публикации, в настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Мужчины проходят обвиняемыми в мошенничестве в особо крупном размере во время выполнения государственного оборонного заказа.

Следователи считают, что в 2021 году Кравченко вместе с единомышленниками украли десятки миллионов рублей, завысив стоимость сделанных работ.

Перечисленные выше факты стали новым эпизодом их преступной деятельности. Так, в 2022 году это же трио украло более 35 млн руб. при выполнения гособоронзаказ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. Деньги мужчины украли, исказив сведения в документах. Добыча была поделена. В настоящее время Сухов находится под арестом, а Сергеля ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что МО РФ подало в отношении ВСК исков на общую сумму свыше 13 млрд руб.