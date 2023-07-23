«Скачет глюкоза и настроение»: почему сладости и газировки приводят к апатии и депрессии

Проблемы со здоровьем сказываются на нашем эмоциональном состоянии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вредная пища может буквально привести человека к депрессии. Чтобы этого не произошло, важно правильно сбалансировать рацион.

Особенно опасны различные десерты, в том числе батончики, халва и козинаки. Также концентрированные соки и морсы с высоким содержания сахара могут привести к депрессии. Это может быть связано с тем, что в сладком содержатся быстрые углеводы, которые раскачивают глюкозу и инсулин в крови, влияющие на самочувствие человека.

«Поэтому настроение может резко повыситься, а потом снизиться, приводя к апатии. Вместо такой еды стоит отдать предпочтение фруктам и обычной воде. Кроме того, картофель и очищенные злаки могут повысить риск развития депрессии», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

В них мало содержится питательных веществ. Это негативно может сказаться на работу кишечника и вызвать разные воспаления, от чего может страдать психическое здоровье. Как рассказал эксперт, чтобы эмоционально быть устойчивым в свой рацион стоит добавить цельнозерновые каши, орехи, бобовые продукты, а также растительные масла, фрукты и овощи.

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