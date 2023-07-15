Скачки сахара и переедания: почему не все овощи полезны при похудении

Считается, что для похудения полезнее заменить животную пищу растительной. Белок, конечно, не стоит исключать, но овощей в рационе действительно должно быть много. Это полезно для здоровья и помогает худеть.

Но если есть серьезные проблемы с лишним весом, то некоторые овощи все же лучше есть с осторожностью. Главный овощной враг похудения — это кукуруза. Виной всему полисахаридный крахмал: из-за него повышается сахар в крови и растет аппетит, а это увеличивает риск переедания.

«Кукуруза очень полезна, и если нет медицинских показаний, то не нужно полностью от нее отказываться. Но старайтесь есть не больше порции в неделю, ведь она к тому же и очень калорийна», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Кроме того, не стоит увлекаться крахмалистыми овощами: бобовыми и картофелем. Но если уж едите их, то только отварными или запеченными. А для похудения старайтесь добавить в рацион больше листовых зеленых овощей.

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