Скончался фронтмен группы Osibisa Тедди Осеи

В Лондоне скончался ганский музыкант и фронтмен группы Osibisa Тедди Осеи. Об этом сообщил телеканал 3News.

Интернациональная музыкальная команда была создана в Лондоне в конце 1960-х эмигрантами из Западной Африки, а дебютный студийный полноформатный альбом они выпустили в 1971-м году. Первые семь пластинок коллектива практически сразу стали классическими, а еще попадали в список Топ-200 Billboard. Произведения Osibisa становятся саундтреками, а музыкантов активно зовут на различные телепередачи.

В опубликованном некрологе не приводится информация о причинах смерти музыкального лидера.

Ранее сообщалось о том, что скончался композитор и автор гимна Усть-Куломского района Республики Коми Иван Нестеров.