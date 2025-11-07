«Скорее безразлично»: ВЦИОМ выяснил отношение россиян к блокировкам зарубежных сервисов

Инициатива по ограничению доступа к иностранным цифровым платформам не нашла массовой поддержки среди россиян. Согласно данным ВЦИОМ, лишь 24% граждан относятся к подобным мерам скорее положительно. При этом каждый третий опрошенный демонстрирует полное безразличие к цифровым запретам.

Наиболее ярко несогласие с ограничениями выражено среди молодежи. Против высказались 68% младших миллениалов и 58% представителей самого юного поколения. Для многих из них блокировки создали реальные трудности: 12% респондентов пожаловались на возросшие сложности с поиском информации, а 11% отметили проблемы в общении с близкими.

При этом для 54% россиян жизнь после введения ограничений никак не изменилась. Большинство граждан также безразлично относятся к использованию соотечественниками инструментов для обхода блокировок. Что касается развития отечественных аналогов, то здесь мнения разделились: треть россиян видят в запретах позитивный стимул для местных IT-компаний, а 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Ранее стало известно, что лишние сим-карты россиян начнут блокировать с 1 ноября.