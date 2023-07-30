Скучно, сложно и непонятно: разбираемся, с какими проблемами может столкнуться женщина, впервые ставшая мамой

Материнство — это огромное счастье, но также это и серьезное испытание. И далеко не всегда женщина, впервые ставшая мамой, готова ко всем трудностям. Расспросили психолога о сложностях, которые для многих оказываются неожиданностью.

Например, очень тяжело бывает осознавать, что твоя жизнь больше тебе не принадлежит. И время на себя придется выкраивать буквально по минутам. Некоторые дети не позволяют маме даже нормально сходить в туалет, не говоря уже о том, чтобы принять душ или передохнуть. Также многим приходится забывать про хобби и увлечения.

«В этот период очень важна поддержка мужа и близких. Но бабушки и дедушки не всегда живут рядом. А мужья обычно целый день на работе. Поэтому мамам часто приходится делать несколько дел одновременно, да еще и практически без отдыха», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Кроме того, маме ежедневно приходится сталкиваться со множеством проблем и решать множество вопросов. Мама должна досконально знать все, что касается ребенка и принимать только самые лучшие и всегда верные решения. Такая ответственность — это огромные стресс. Особенно тяжело становится, если у малыша проблемы со здоровьем.

«И даже если все благополучно и ребенок спокоен и здоров, а близкие помогают, это не значит что будет легко. Проводить время с ребенком бывает просто напросто скучно. Многие мама стесняются признаться в этом даже самим себе. Но это абсолютно нормально», – заключила эксперт.

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