Следователи провели обыски в Кубанском казачьем хоре

В рамках дела о превышении полномочий у руководителей Кубанского казачьего хора проведены обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах сообщили о проведении обысков у нескольких руководителей Кубанского казачьего хора. Следственные мероприятия затронули заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера коллектива. Обыски связаны с расследованием уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденного в отношении заместителя генерального директора хора Виктора Захарченко — младшего. ​

Виктор Захарченко — младший, внук художественного руководителя хора Виктора Захарченко — старшего, занимает должность первого заместителя генерального директора Кубанского казачьего хора. Следственные действия проводятся по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся превышения должностных полномочий. ​

Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, является старейшим национальным казачьим коллективом России. За более чем двухвековую историю ансамбль стал символом казачьей культуры и традиций, получив признание как в России, так и за ее пределами.​

В настоящее время следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств дела. Подробности и результаты расследования будут сообщены по мере их поступления.​

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