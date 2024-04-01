Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения в шахте «Северопесчанская»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения в шахте «Северопесчанская», которое произошло 1 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального СК.

Информагентство сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Сотрудникам СК предстоит выяснить личности и провести допрос вероятных очевидцев происшествия, а также руководителей. Кроме того, будут изучены документы, где отражены проходившие работы, а еще инструктаж их исполнителей. Устанавливается и тяжесть вреда, нанесенного здоровью потерпевших во время инцидента.

В настоящее время стали известны личности четырех спасенных шахтеров, которые являются местными жителями. Три из них находятся в больнице. Напомним, что в понедельник около 17 часов при заряжании скважин взрывчаткой произошел взрыв и обрушение породы.

Ранее мы писали, что в результате инцидент погиб один шахтер. Эту информацию подтвердили в региональном Минздраве. По последней информации, тело мужчины было поднято на поверхность.