Следствие в Петербурге возбудило дело против девушки, поджегшей паспорт

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении девушки, которая подожгла свой паспорт и паспорт своего знакомого молодого человека во время стрима в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что сотрудники полиции задержали молодую женщину, проживающую в Санкт-Петербурге. Она разместила в Сети видеозапись, на которой видно, как она намеренно уничтожает свой паспорт, сопровождая свои действия нецензурной бранью. В видео женщина также произносит фразу «приезжайте, давайте, за мной», предположительно, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов.

«Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также [документ] ее знакомого», — написала Волк.

Представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации сообщила, что женщина, подозреваемая в совершении преступления, и ее знакомый, ставший свидетелем этого преступления, были задержаны в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится предварительное расследование, сообщила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали блогершу, которая подтерлась российским паспортом.