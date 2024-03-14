Слет участников конкурса «Учитель года» состоялся в подмосковном Сергиевом Посаде

Отмечается, что слет проводится ежегодно на родине победителя конкурса. Так, в прошлом году «Учителем года» стала Мария Хачатурова, преподаватель русского языка и литературы из Сергиево-Посадской школы № 2.

Примечательно, что в рамках мероприятия лауреаты и победители конкурса разных лет, а также призеры и победители Всероссийских профессиональных конкурсов, делились своим опытом и мастерством. Участники провели открытые уроки и мастер-классы для учителей, которые готовятся к конкурсным испытаниям в апреле этого года.

При этом всего за время XX Слета было проведено более пятидесяти открытых уроков и мастер-классов по практически всем учебным предметам. Благодаря этому педагоги смогли познакомиться с опытом лучших учителей Московской области, обменяться мнениями и контактами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в Подмосковье капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детских садов.