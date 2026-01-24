Сломал палец императрице: шокирующая выходка гостя Эрмитажа привела к задержанию

Смотрителем музея было обнаружено повреждение у портретной статуи супруги императора Николая I — Александры Федоровны. У скульптуры оказался сломан палец. Оперативно просмотрев записи камер видеонаблюдения, служба безопасности установила, что повреждение нанес один из посетителей, который еще находился в здании. Мужчина был задержан сотрудниками музея совместно с представителями вневедомственной охраны Росгвардии.

В пресс-службе Эрмитажа уточнили, что утраченный элемент не является частью оригинального произведения 1840 года работы Дмитрия Савельева. Он относится к реставрационному восполнению, выполненному ранее. Статуя и без того имеет сложную историю сохранности: во время Великой Отечественной войны она получила значительные повреждения, включая утрату пальцев рук. Комплексная реставрация скульптуры была завершена в Эрмитаже в 2020 году.

