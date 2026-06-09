Смертельный поход в Гранд-Каньон: 18-летний турист перегрелся и не выжил

18-летний путешественник решил покорить Гранд-Каньон в одиночку. Он отправился к знаменитой достопримечательности США, но не рассчитал силы. Молодой человек получил тепловой удар и умер. Спасатели прибыли на вертолете, но реанимировать юношу не смогли. Администрация парка предупреждала: такие маршруты не для однодневных походов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась третьего июня в национальном парке Гранд-Каньон. Спасатели обнаружили 18-летнего туриста в девяти метрах от тропы Брайт-Энджел. У него был тепловой удар. На место происшествия вылетел вертолет экстренных служб. Медики пытались спасти молодого человека, но реанимация не помогла. Выяснилось, что юноша намеревался в одиночку дойти до ущелья и вернуться обратно. Поход был однодневным.

На сайте службы национальных парков прямо указано: «Походы к местам, расположенным ниже садов Хавасупаи, не рекомендуются для однодневных походов из-за большой протяженности маршрута, резких перепадов температуры и высот примерно в 1500 метров в каждую сторону». Молодой человек либо не знал об этом предупреждении, либо проигнорировал его. Жара, тяжелый подъем и одиночество сыграли злую шутку. Организм не справился с перегревом. Спасатели лишь констатировали смерть.

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