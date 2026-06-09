«Вот и все»: гризли едва не отгрыз руку туристу в парке Глейшер

Роковая встреча в национальном парке Глейшер едва не стоила 32-летнему Дэниелу Крэйго из Сан-Диего правой руки. Мужчина отправился в одиночный поход, заметил медвежонка, а через секунду увидел в пяти метрах его разъяренную мать. Самка гризли вцепилась зубами в конечность, проволокла жертву несколько метров и скрылась. Случайный турист-врач спас Крэйго от смерти. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 28 мая на тропе в штате Монтана. Дэниел Крэйго шел по маршруту, когда заметил медвежонка. Подняв голову, он увидел взрослую самку гризли — она находилась всего в пяти метрах выше по склону. Крэйго начал громко говорить, чтобы не застать зверя врасплох, и крикнул, но не помогло. Медведица посмотрела ему в глаза, бросилась и вцепилась зубами в правую руку. Зверь проволок его несколько метров, после чего разжал челюсти и убежал вниз по склону.

По счастливому стечению обстоятельств, неподалеку отдыхал врач-турист. Он остановил кровотечение и стабилизировал конечность до прибытия спасательного вертолета. Крэйго доставили в больницу Калиспелла. Рентген показал, что лучевая и локтевая кости раздроблены на множество фрагментов, но запястье и локоть не пострадали. Мужчина уже перенес три операции и готовится к четвертой.

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