Смертельный сигнал: разбираемся, почему нельзя игнорировать повышение давления с утра

Повышение артериального давления (АД) с утра или ночью – это очень опасный сигнал, который вы можете даже не заметить. Поэтому врачи просят регулярно измерять давление. Но почему так происходит? Причин может быть сразу несколько.

Банальный стресс может вызвать повышение давления. Конечно, чаще всего это происходит днем, но и ночью накопленная депрессия сказывается на давлении. При этом если ваш образ жизни включает в себя курение, употребление алкоголя и неправильной пищи, то риск повышенного давления увеличивается.

«Также очень опасно, что во время сна кратковременно прекращается дыхание. Это расстройство называют сонным апноэ, и оно серьезно повышает давление, особенно по утрам, когда человек просыпается», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

У некоторых людей с утра повышается уровень гормона кортизола, а вместе с ним и артериальное давление. Этот процесс называют эффектом Доши.

Врачи просят не дожидаться проявления симптомов и вовремя обратиться к специалисту. В больнице вам проведут дополнительные исследования, чтобы выяснить причину повышения АД и назначить соответствующее лечение.

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