СМИ: дочь Рубинштейна опровергла сообщения о смерти своего отца

В СМИ появились сообщения о том, что информация о, якобы, смерти поэта Льва Рубинштейна является фейком. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные, опубликованные в Сети вечером пятницы, 12 января 2024 года.

Так, с таким заявлением выступила дочь поэта, рассказав детали. По ее словам, данному слуху, запущенному неизвестно кем, верить совершенно не стоит. При этом родственница поэта подтвердила, что ее отец находится в реанимации – врачи борются за его жизнь.

Напомним, что поэта Льва Рубинштейна сбила машина четыре дня назад в Москве. Его госпитализировали в НИИ Склифосовского, 76-летний поэт находится в тяжелом состоянии. О ДТП известно следующее: водитель не стал тормозить перед переходом и сбил пешехода.

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