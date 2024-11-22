СМИ: Германия передала Украине тысячи беспилотников с ИИ

Германия передала Украине четыре тысячи беспилотников с искусственным интеллектом, на что резко отреагировали противники подобного вооружения. Об этом сообщает Times.

Некоторое время назад на сайте правительства ФРГ была опубликована информация о том, что в ближайшие недели киевский режим должен получить управляемые ракеты AIM-9L, радиолокационные станции TRML-4D, 4 тысячи боевых беспилотников, а также 361 разведывательный БПЛА Songbird.

Как отмечается в публикации, на этой неделе дискуссия стала более острой после информации о передаче Украине БПЛА, работающих в автономном режиме. Подобная техника сама выбирает цель для атак, а критики называют ее роботами-убийцами. По данным газеты, в настоящее время решение о ликвидации цели принимает управляющий беспилотником человек. Однако некоторые эксперты предрекают появление полностью самостоятельных дронов, если начнется гонка вооружений.

Ранее сообщалось о том, что американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие.