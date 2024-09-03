СМИ: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту

Лариса Долина заявила о сообщениях с угрозами, которые стали ей приходить еще месяц назад, и попросила взять ее под государственную защиту. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «КП», ссылаясь на сообщения в СМИ.

По предварительной информации, Долина обратилась в полицию из-за сообщений следующего характера: ее угрожают убить или причинить тяжелый вред здоровью как самой певице, так и ее родным — дочери и внучки.

Артистка рассказала, что отправителю нужно лишь одно: освободить квартиру в Хамовниках (ту самую, которая была продана с помощью мошенников). Также телеграм-канал SHOT уточняет, что мать-одиночка, которая стала покупательницей той квартиры, подала встречный иск и требует, чтобы Долина покинула «ее собственность».

Напомним, ранее сообщалось, что умер главный конструктор почти 200 советских подлодок Игорь Спасский.