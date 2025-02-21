СМИ сообщили, что союзники США прорабатывают способы сокрытия деталей разведданных

Союзники Штатов прорабатывают способы сокрытия деталей разведданых от Вашингтона, боясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico.

Уточняется, что речь идет о совершенно секретной информации, но возможности ее сокрытия от США являются ограниченными. При этом рассматривается вариант увеличения перечня гарантий вокруг агентурной разведки, которая выдает самые ценные и надежно охраняемые сведения. Эта информация поступает от агентов в других государствах, которым при выявлении грозит смертельная опасность.

По данным СМИ, разведчики из союзных для США стран могли бы, например, при разговоре с американскими коллегами не сообщать детали, которые могли бы поспособствовать раскрытию личности или местоположения агентов. Politico отмечает, что европейские и американские разведывательные агентства давно взаимодействуют, поэтому провести трансформацию будет сложно. При этом подчеркивается, что США зачастую дают больше информации, чем получают.

А по словам экс-сотрудника британской MI6, при первом президентском сроке Трампа служба проявляла осторожность в вопросе передачи особо секретных сведений, а в этот раз вряд ли что-то изменится. Также бывший британский военный отметил, что политическое доверие к США снижается, но с профессионалами в сфере разведки проблемы «пока нет».

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