СМИ сообщили, что США и Украина будут делить доходы от ресурсов

После подписания соглашения по природным ресурсам Соединенные Штаты Америки и Украина станут вместе получать прибыль от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов. О данном факте сообщил телевизионный канал Fox Business со ссылкой на текст документа.

Из соглашения следует, что будет создан фонд для финансирования инфраструктурных и энергетических проектов на Украине. Полученные от них финансовые средства США и Украина будут делить на этапе поступления, до вычеты операционных затрат. Благодаря этой мере подрядчики не смогут завысить расходы.

Уточняется, что данная сделка создает для Штатов прямую заинтересованность в Украине, обеспечивая возврат средств налогоплательщиков США посредством совместного распределения доходов.

По мнению главы Штатов Дональда Трампа, подобная договоренность подтверждает поддержку Украины и дает сигнал России о том, что американцы хотят остаться в регионе. Соглашение стороны подпишут в пятницу, когда Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон.

Ранее на Западе заявили о том, что Трамп попадет на Украине в ловушку.