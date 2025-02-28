Договоренность о ресурсах на Украине окажется для главы США Дональда Трампа ловушкой. Об этом сообщил британский новостной и аналитический сайт UnHerd.

Автор появившегося материала утверждает, что подобная сделка является для Штатов очень невыгодной.

«Она придаст их участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу», — следует из появившейся публикации.

Кроме того, в статье отмечается, что взамен Вашингтон, скорее всего, не получит большую прибыль по причине манипуляции Украиной информацией об имеющихся запасах. Утверждается, что данные об объемах редкоземельных металлов были сильно преувеличены ради того, чтобы сделать главе Белого дома как можно наиболее выгодное предложение.

Ранее стало известно, что по мнению Дольна Трампа добыча украинских редкоземельных металлов может принести доход в размере $1 трлн.