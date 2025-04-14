Китай неприметно занимается расширением сети коммуникаций и логистических узлов, которые могут применяться военными на юге Тихого океана, в том числе неподалеку от территорий Соединенных Штатов. Об этом Newsweek сообщил, проведя собственный анализ и изучив сведения Тайваньского института исследований национальной обороны.

В публикации отмечается, что китайцы «незаметно» сумели возвести в ключевых точках Тихоокеанского региона десятки портов, аэропортов и коммуникационных объектов, которые могут отгородить Штаты и их союзников в случае вооруженной конфронтации.

Упоминается наличие 50 стратегических объектов на территориях 11 островных государств Тихого океана и вложенных в них около $3,55 млрд. Например, 12 из этих проектов касаются усовершенствования местных аэропортов, которые в настоящее время в состоянии принять крупный военно-транспортный самолет Y-20. По утверждению Newsweek, целую сесть стратегических узлов Китая, которые «кажутся гражданскими объектами», можно обнаружить от Папуа-Новой Гвинеи до Самоа, находящегося примерно в 60 км от территории Штатов в Полинезии.

Ранее стало известно об увольнении командира военной базы в Гренландии Мейерс, которая раскритиковала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.