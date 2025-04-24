СМИ сообщили о том, что Нидерланды предложили поделить Бельгию

Спикер парламента Нидерландов и член одержавшей победу на последних парламентских выборах Партии свободы Мартин Босма предложил поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией. Как сообщило голландское издание NRC, такое предложение он озвучил послу Франции на ужине, состоявшемся в начале февраля.

По утверждению автора материала, озвученное предложение вызвало чувство ошеломления у членов парламента и посла. В частности, Босма пожелал видеть Фландрию в составе Нидерландов. При этом он допустил, что при подобном развитии сценария Валлония могла бы стать частью Франции.

Ранее стало известно, что Украины может повторить «судьбу» Польши и оказаться разделенной. При этом к РФ отойдут территории, жители которых захотят быть вместе с Россией.