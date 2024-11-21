СМИ: сына кронпринцессы Норвегии обвинили в двух изнасилованиях

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби на неделю заключен под стражу из-за обвинения в причастности к двум изнасилованиям. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Уточняется, что на время нахождения под стражей мужчине запрещено вступать в переписку и принимать посетителей. В его доме полицейские провели обыск. По заявлению адвоката Хейби, принятое судом решение обжаловаться не будет.

Позднее сыну кронпринцессы предъявили новое обвинение в изнасиловании. Уточняется, что речь идет о насильственных действиях без совершения полового контакта. Все озвученные факты 27-летний мужчина отрицает.

В августе Мариус Борг Хейби обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений и порче имущества. По данным NRK, тогда он признался в содеянном заявив, что совершал поступки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А в октябре местный телеканал сообщал о выдвинутом в отношении него обвинении за жестокое обращение с двумя экс-девушками, а еще написании послания с угрозой в адрес неназванного мужчины. Всего в деле фигурирует шесть пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что житель Люберец изнасиловал девушку, которой сдавал квартиру.