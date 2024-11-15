СМИ: в Литве школьников массово научат управлять беспилотниками

Школьников Литвы на специальных курсах будут учить управлять беспилотниками, дабы привлечь их в систему обороны страны. Об этом пишет Sputnik Литва.

Для претворения в жизнь задуманного было подписано соглашение между минобороны, минобразования, а также военизированным союзом стрелков. Общими усилиями три структуры займутся поиском возможностей для того, чтобы как можно больше граждан страны отдавали предпочтение службе армии Литвы и «гражданскому воспитанию». Также это соглашение предусматривает обучение школьников навыкам пилотирования беспилотников.

Агентство утверждает, что интерес к патриотическому воспитанию среди литовцев усилился после начала СВО.

Ранее сообщалось о том, что активист из Литвы осквернил памятник ветеранам ВОВ.