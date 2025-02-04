СМИ: в США работников госаппарата деморализовала политика Трампа

В США работники государственных структур оказались деморализованы из-за шагов, предпринимаемых президентом Дональдом Трампом для реформирования алгоритма работы подчиненных. Как сообщил Newsweek со ссылкой на госслужащих, некоторые из них не собираются выполнять поручения нового руководства.

В конце января президент США сообщил о процессе выявления и увольнения свыше 1000 назначенцев бывшей администрации, работа которых не согласуется с актуальными требованиями.

Из-за начавшихся перестановок целый ряд федеральных и государственных служащих сообщили о жизни в страхе и готовности не выполнять, по их мнению, незаконные требования. Уточняется, что моральное состояние работников сильно ухудшилось из-за перечня принятых Трампом мер, в том числе предложения прекратить работу из дома и инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности. В связи со сказанным, сотрудники госведомств деморализованы, а их работа носит хаотичный характер.

Ранее сообщалось о том, что введенные президентом Штатов пошлины уже наносят ущерб государству.