СМИ выяснили, как предполагаемый рак Буйнова может развиться после ДТП в Подмосковье

Как ссылаясь на другие СМИ напомнил АиФ, у Буйнова могли диагностировать рак предстательной железы. После ДТП в Подмосковье некоторые посчитали, что испуг и полученный стресс мог ударить по здоровью артиста. Однако врач Гутник опроверг эту связь и добавил, что говорить о проблемах с самочувствием звезды в контексте аварии неуместно.

«Какие-то сбои в организме при раке могут быть только в том случае, если у больного пошли метастазы в мозг, что влияет на координацию движения. Но при метастазах в мозг за руль садиться категорически нельзя, так что на диагноз ситуацию списывать никак нельзя», — объяснил специалист.

Напомним, артист Александр Буйнов, по данным масс-медиа, сбил женщину в Московской области. Пострадавшую госпитализировали. После этого стали говорить, что знаменитость якобы скрылась с места ДТП. Однако сам Буйнов это опроверг, а также поблагодарил экстренные службы за быструю работу на месте происшествия.