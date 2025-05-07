СМИ заявили о тайных переговорах Израиля с Сирией

Сирии и Израиль заняты секретными переговорами, которые посвящены вопросам разведки и безопасности, а посредником между ними выступают ОАЭ. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на неназванного сирийского чиновника, знакомого с ситуацией.

По данным информатора, на непрямых переговорах также обсуждается укрепление доверия между странами, которые не имеют официальных отношений. Другой спикер добавил, что шаг в сторону диалога был сделан после 13 апреля, когда глава переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа побывал в Арабских Эмиратах.

Пожелавший остаться инкогнито высокопоставленный источник в сирийских силах безопасности заявил, что канал закулисных переговоров был посвящен только вопросами и безопасности и касался нескольких дел по противодействию терроризму.

Ранее сообщалось о том, что Москва и Иерусалим договорились вместе бороться с искажением фактов Второй мировой войны.