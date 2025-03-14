Владимир Зеленский осторожно намекнул на то, что Вооруженные силы Украины вынуждены прекратить ведение боевых действий на территории Курской области. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ситуация сейчас очень сложная», — заявил глава киевского режима.

По его же утверждению, цель вторжения украинских военных в Курскую область была выполнена, однако более конкретной информации решил избежать.

В пятницу стало известно, что Вооруженные силы России заблокировали тысячи украинских военных, пытавшихся покинуть территорию Курской области. О безвыходном положении вэсэушников также узнал глава Штатов Дональд Трамп, который попросил президента России Владимира Путина пощадить неприятеля. Лидер РФ пообещал сохранить жизни украинским военным, если они выполнят обязательные требования. При этом данные противнику гарантии будут базироваться на основе норм международного права и законов Российской Федерации.