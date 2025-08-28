Смоленский дизайнер оштрафован на полмиллиона рублей за перевод денег экстремистской организации

Смоленский архитектор и дизайнер Павел Бобовников* получил крупный штраф за финансирование экстремистской деятельности. Суд установил, что он перевел 6 тыс. руб. организации, признанной в России запрещенной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинский районный суд Смоленска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о финансировании экстремизма. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В ходе следствия установили, что на протяжении пяти месяцев, с осени 2021 по зиму 2022 года, мужчина осуществлял денежные переводы в поддержку Фонда борьбы с коррупцией**. Общая сумма перечислений составила 6 тыс. руб. На момент совершения действий обвиняемый знал о запрете деятельности этой организации на территории РФ.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил наказание в виде штрафа размером 500 тыс. руб. При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства — чистосердечное признание и раскаяние подсудимого.

* внесен в перечень террористов и экстремистов

** признан в России экстремистским и ликвидирован