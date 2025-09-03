Смоленский экс-депутат преподал полицейскому урок ислама после скандала из-за спецназа «Ахмат»

Экс-депутат Максим Баранов устроил скандал с полицейским из-за спецназа «Ахмат» и заставил того извиниться, руководствуясь нормами ислама. Конфликт произошел после оскорбительных высказываний сотрудника ДПС в адрес бойцов подразделения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Экс-депутат Максим Баранов вступил в словесную перепалку с сотрудником ДПС, который позволил себе негативные высказывания о спецназе «Ахмат». Инцидент произошел во время проверки документов. По словам Баранова, проходившего службу в подразделении «Ахмат», полицейский начал необоснованно критиковать бойцов.

Бывший парламентарий вступил в полемику и, по его уверениям, сумел доказать неправоту сотрудника. В результате инспектор осознал свою ошибку и принес извинения как лично Баранову, так и всему спецназу. Экс-депутат заявил, что руководствовался принципами милосердия, общими для ислама и христианства, по-этому не стал наказывать полицейского или обнародовать его данные.

Максим Баранов известен рядом громких поступков. До этого он привлекал внимание публики экстравагантным внешним видом во время инспекций, а также отправился в зону спецоперации в компании профессионального бойца ММА.

