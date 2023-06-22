Смотрите не на калорийность, а на пользу: разбираемся, как сидеть на диете без вреда для здоровья в пожилом возрасте

На самом деле с возрастом рацион и режим должны меняться в любом случае. Неважно, если у вас проблемы с лишним весом или желание сбросить пару килограммов. В любом случае есть придется меньше, а выбирать продукты более вдумчиво.

Дело в том, что с возрастом мы уже не можем похвастаться быстрым метаболизмом. А значит, фастфуд, сладости и алкоголь станут еще более вредными. Их лучше исключить полностью.

«Но сильно ограничивать калории ни в коем случае нельзя. Организм нуждается в питательных веществах и витаминах. Поэтому рацион должен быть полезным и разнообразным. Смотрите не на калории, а на пользу, не переедайте, не увлекайтесь перекусами. Варите и тушите продукты, а не жарьте», – рассказывает корреспонденту интернет-издания врач-диетолог Евгения Пегова.

По словам диетолога, за основу лучше всего взять диеты долгожителей. В них всегда присутствует большое количество овощей, особенно зеленых листовых, а также полезные жиры: орехи, авокадо, оливки. Кроме того, нужна рыба и морепродукты, нежирное мясо и бобовые. Цельнозерновые злаки также пойдут на пользу. И не исключайте фрукты и ягоды. Их нужно есть каждый день.

«Все эти продукты богаты витаминами и антиоксидантами и обладают противовоспалительным эффектом. При этом они не способствуют набору лишнего веса, если вы не будете переедать», – уточнила эксперт.

Также диетолог добавила, что очень важна физическая активность: занятия спортом и просто прогулки будут всегда кстати.

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