Сначала разлилось топливо, потом вспыхнуло пламя: Mash узнал о первых минутах пожара на Sukhoi Superjet

Журналисты узнали, что происходило на борту российского авиалайнера компании «Азимут», летевшего из Сочи в Анталью, в момент, когда там начался пожар. Как передает Mash со ссылкой на летевших пассажиров, сначала разлилось топливо, потом началось само возгорание.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

«Сначала после удара разлилось топливо, потом вспыхнул огонь. Люди начали нервничать, хвостовую часть окутало дымом. Пассажиры рассказали, что многие были спокойны, взяли ручную кладь и спустились по спасательному трапу», — приводится в публикации.

Как передает Telegram-канал представителя Росавиации, ведомство уже разбирается в событии с российским самолетом в Анталье.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.