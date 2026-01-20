Снежный десант «тимуровцев»: в Наро-Фоминске подростки сменили смартфоны на лопаты ради помощи ветерану

Практическая солидарность поколений была продемонстрирована в Наро-Фоминске, где группа подростков расчистила двор от снега у дома 95-летнего жителя. Сильные снегопады создали критическую ситуацию для одинокого пенсионера Владимира Петровича, фактически заблокировав выход из дома и затруднив повседневные передвижения. Об этой доброй истории рассказал REGIONS .

Подростки, вооружившись обычными лопатами, выполнили работу, которая для пожилого человека была бы не просто тяжела, но и потенциально опасна для здоровья. Они физически устранили препятствие, обеспечив ветерану безопасный доступ к улице.

Однако, как отмечают сами участники акции, не менее важным оказался социально-психологический эффект. В процессе работы завязалось неформальное общение: пенсионер делился воспоминаниями, а молодежь получала уникальный живой опыт общения с представителем старшего поколения, что в современном цифровом мире становится все большей редкостью.

«Решили действовать сразу. Для нас это не подвиг, а нормальная человеческая реакция», — рассказал REGIONS волонтер Артем.

Добрые истории и взаимопомощь не редкость в Подмосковье. Так, недавно в Подольске нашли «Ниву», которая парковалась вертикально в сугробе. Как оказалось, владелец подготовил машину для таких трюков, а заодно помогает соотечественникам выезжать из трудных заснеженных мест.

Ранее также сообщалось, что в Люберцах ветераны СВО помогли расчистить территорию храма после циклона.