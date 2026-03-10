Снежный великан из Казани: в России слепили самого высокого снеговика в истории страны

В Казани установлен новый национальный рекорд: местный энтузиаст Гаяз Искандаров завершил возведение самого высокого снеговика в России. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Высота снежной фигуры, получившей имя Скайкло, составила внушительные 15,5 метра. Этот результат превзошел предыдущее достижение жителей кузбасского Шерегеша (11,7 метра) почти на четыре метра, вернув столице Татарстана статус «снежной столицы» страны. Процесс «стройки» занял 16 дней. Работа требовала не только творческого подхода, но и инженерной сноровки: снег сгребали лопатами, фасовали в мешки и с помощью тросов поднимали на верхние ярусы, где мастер формировал фигуру.

В создании Скайкло Искандарову помогала целая команда родственников — ежедневно на площадке трудились от трех до десяти человек. Особенностью казанского великана стала гигантская полутораметровая тюбетейка, в которую «одели» снеговика, подчеркнув национальный колорит рекорда.

Гаяз Искандаров, который уже становился рекордсменом в 2019 году, признался, что эта работа стала для него делом чести после того, как его прошлый результат был побит. «Решил поставить жирную точку в этой гонке», — заявил автор проекта. Заявка на официальную регистрацию достижения уже направлена в Книгу рекордов России.

