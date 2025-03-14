Собака спасла пенсионерку от гибели в зимнем лесу в Новгородской области

В Новгородской области 70-летняя пенсионерка смогла пережить двое суток в зимнем лесу благодаря своей верной собаке по кличке Жуля. Об этом сообщает Baza.

Пожилая женщина отправилась на прогулку со своим четвероногим другом 8 марта, однако домой не вернулась, что заставило обеспокоенных родственников обратиться за помощью. Утром 10 марта была организована масштабная поисковая операция с участием полицейских, спасателей и добровольцев.

Условия поиска были крайне сложными: минусовая температура, снежный покров и отсутствие сотовой связи. К моменту начала поисков женщина уже более суток находилась в холодном лесу, что серьезно снижало шансы на благополучный исход операции.

Несмотря на трудности, волонтеры не сдавались. Поисковики прошли более 56 километров по лесным тропам и вечером 10 марта наконец обнаружили пенсионерку и ее собаку. В ожидании транспорта спасатели разожгли костер, чтобы согреть обеих.

По словам самой пенсионерки, именно Жуля стала ее настоящим спасителем в экстремальной ситуации. Собака согревала хозяйку в холодные ночи и периодически будила ее, предотвращая обморожение. Все это время женщина утоляла жажду только снегом, не имея с собой ни еды, ни воды.

Сейчас пенсионерка уже вернулась домой и восстанавливается после пережитого, а преданную Жулю за ее героизм ждет заслуженная награда в виде множества угощений.

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