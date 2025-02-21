Собянин заявил, что желающему вернуться в РФ главе Renault вряд ли что светит

На заявление главы Renault Луки де Мео, который ранее предположил возможное возвращение французского автоконцерна в Россию, отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. О таком заявлении главы французского концерна сообщало ранее издание FT.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Собянина. Так, по словам мэра российской столицы, де Мео «может, и не исключает» возвращения в РФ, но в нашей стране ему вряд ли что-то светит, добавил Собянин.

При этом, ранее стало известно, что Porsche продлил регистрацию своего товарного знака в России еще на 10 лет, также надеясь вернуться на российский рынок.