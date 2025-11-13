«Содом и Гоморру им хочется»: священник из Донецка призвал государство к борьбе со сквернословием

Протоиерей Виктор Педченко из Донецка заявил о необходимости срочных мер по борьбе со сквернословием, призвав подключиться к решению проблемы как духовные, так и государственные институты. Об этом сообщает ДАН.

Настоятель двух донецких храмов, протоиерей Виктор Педченко, в интервью местному агентству новостей обратил внимание на тревожную тенденцию — массовое сквернословие среди детей. Священник подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства как на духовном, так и на государственном уровне.

Он констатировал поляризацию молодого поколения, противопоставив духовно развитых детей тем, чье поведение вызывает серьезные опасения. По его словам, многие маленькие дети используют брань в такой степени, что это становится критической проблемой. Педченко настаивает, что сквернословие носит не просто бытовой, а глубоко духовный оскорбительный характер, затрагивая священные для верующих понятия.

Отдельно священник опроверг расхожий миф о мате как о неотъемлемой части русской лингвокультуры. Он прокомментировал подобные заявления, сравнив их с желанием испытать судьбу библейских Содома и Гоморры, уничтоженных за грехи.

Сам отец Виктор пришел в духовенство лишь в 30 лет, сменив несколько профессий. Его жизненный путь включал работу в шахте, армейскую службу и успешную карьеру вокалиста в оперном театре и ансамбле песни и пляски.

