Сокрытие тайн об НЛО: в США бесследно пропал генерал Пентагона, руководивший секретными космическими программами

В американском штате Нью-Мексико бесследно исчез отставной генерал-майор военно-воздушных сил Уильям Нил Маккасланд, долгие годы курировавший самые секретные космические разработки Пентагона и программы по изучению неопознанных аномальных явлений. Об этом сообщает CNN.

68-летний офицер покинул свой дом в городе Альбукерке еще в конце февраля, намеренно оставив мобильный телефон в комнате. С тех пор высокопоставленный инженер, имеющий доступ к государственным тайнам высшего уровня, не выходил на связь с семьей. Местная полиция и агенты Федерального бюро расследований уже почти две недели прочесывают предгорья гор Сандия, однако масштабная поисковая операция пока не дала результатов.

Уильям Маккасланд руководил исследовательской лабораторией на авиабазе Райт-Паттерсон — объекте, который по слухам хранит обломки инопланетного корабля. Кроме того, Маккасланд занимал пост директора специальных программ в Пентагоне и был главным инженером системы спутниковой навигации GPS.

После ухода со службы Маккасланд сотрудничал с частной академией, занимающейся анализом данных о контактах с неопознанными объектами. На данный момент следствие рассматривает все версии, включая несчастный случай во время прогулки в горах, однако ФБР не исключает и иные варианты развития событий, учитывая специфику прошлой деятельности генерала.

