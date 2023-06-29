Сонный час против деменции: объясняем, почему дремать днем полезнее, чем мы думали

Совместное исследование ученых из Великобритании и Уругвая в профессиональном сообществе обсуждают уже несколько дней. В нем зашла речь о том, что дневной сон позитивно сказывается на здоровье мозга и не позволяет стареть.

Эксперты собрали данные у 500 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Эти люди рассказали о своем образе жизни, состоянии здоровья и генетике. Ученые пытались найти связь между генетическим кодом человека, работой его мозга, когнитивными функциями и его предрасположенностью к дневному сну.

«Действительно ли дремать днем вредно? Оказалось, что все наоборот. Короткий дневной сон не разрушает, а даже укрепляет мозг и не позволяет человеку стареть. Согласно выводу ученых, вздремнуть после обеда можно и даже нужно, ведь это не дает развиваться деменции», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Но важно, чтобы дневной сон был коротким, не больше получаса. Лучше всего спать в период с 12 до 14 часов. Иначе могут возникнуть проблемы с ночным сном.

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