Сопредседатель ВАРМСУ Гусева прокомментировала обращение Путина

По словам Гусевой, очень многое президент затронул на тему внутриполитического курса страны. Например, видно, что президент большое внимание уделяет здравоохранению, поддержке семей, традиционным ценностям, образованию и спорту. Это может замотивировать органы местного самоуправления работать еще лучше и оправдать доверие национального лидера.

«Все это не раз обсуждалось с главами муниципалитетов от Камчатки до Калининграда», — дополнила член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Ранее политолог Батурин оценил послание российского президента. Он обозначил ключевые моменты, которые являлись основой этого обращения по его мнению.

Также российский президент назвал новый город, который освободят ВС РФ.