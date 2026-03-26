Сосед затопил и не платит: депутат Госдумы объяснил, как взыскать ущерб, если соседи отказываются возмещать убытки

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) разъяснил порядок взыскания ущерба при заливе квартиры в случаях, когда соседи-виновники отказываются от добровольной компенсации. Парламентарий подчеркнул, что гражданско-правовую ответственность всегда несет собственник жилья, из которого произошла утечка, даже если там проживают арендаторы. Об этом пишет REGIONS.

Первоочередные действия пострадавшего — оперативно перекрыть воду (при отсутствии виновника вызвать аварийную службу) и вызвать представителей управляющей компании для составления акта о заливе. Документ оформляется в присутствии сотрудника УК, а если сосед не открывает дверь — с участием двух незаинтересованных свидетелей. В акте фиксируют дату, причину аварии и детально перечисляют все повреждения: от следов воды на стенах и потолке до испорченной мебели и техники.

После этого, по словам Панеша, необходимо провести независимую оценку ущерба. Отчет оценщика станет основой для расчета стоимости восстановительного ремонта. Расходы на экспертизу впоследствии можно будет взыскать с виновной стороны.

Следующий этап — досудебная претензия. Документ с требованием возместить ущерб, копиями акта и отчета оценщика направляют заказным письмом с уведомлением. Если сосед игнорирует претензию или отказывает, пострадавший готовит иск. При сумме требований до 100 тыс. рублей дело рассматривает мировой суд, при превышении — районный.

Депутат обратил внимание, что если залив произошел из-за аварии на общедомовом стояке или неисправной кровли, ответственность ложится на управляющую компанию. Срок исковой давности по таким спорам составляет три года, однако затягивать с обращением в суд не стоит. Панеш отметил, что судебная практика в подавляющем большинстве случаев складывается в пользу потерпевших при условии правильного оформления документов и соблюдения процедуры.

