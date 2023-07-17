Составьте список и встаньте пораньше: как провести понедельник продуктивно и почему это важно

Понедельник является стартовой точкой недели, а начать ее правильно очень важно. Чтобы пережить понедельник было легче, попробуйте развить всего несколько полезных привычек. И тогда вся ваша неделя станет более продуктивной и удачной.

Перед тем, как уйти на выходные, составьте список важных дел, которые нужно выполнить в понедельник. Это позволит начать неделю с ясными целями и планом действий.

«Попытайтесь подняться немного раньше, чем обычно, чтобы иметь время для комфортного пробуждения, зарядки, завтрака и водных процедур. Эксперты утверждают, что раннее пробуждение помогает повысить продуктивность и улучшить концентрацию», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Физические упражнения помогают повысить энергию и улучшить настроение, что положительно сказывается на вашей продуктивности. И откажитесь от гаджета по утрам, сразу увидите, сколько свободного времени обычно тратится впустую.

«Метод «помидора» предлагает работать в фокусе в течение 25 минут, не отвлекаясь ни на что другое, а затем делать паузу в течение 5 минут. Повторяйте этот цикл несколько раз. Такая структура помогает сохранять концентрацию и снижает вероятность отвлечений», – уточняет эксперт.

Установите границы для себя, чтобы избежать лишних непродуктивных ситуаций. Сфокусируйтесь на своей работе и уделите время только самым важным задачам. После их выполнения вознаградите себя небольшим отдыхом или порадуйте чем-то приятным.

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