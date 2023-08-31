Так не делает никто: две ошибки, из-за которых мы не знаем, какое у нас давление на самом деле

Врачи рекомендуют в домашней аптечке иметь аппарат для измерения давления. Однако при подборе хорошего тонометра нужно обратить внимание на один ключевой элемент. А также следовать правилу, которое почему-то все игнорируют.

Часто выбирая тонометр, люди обращают внимание на способ измерения: плечевой или запястный, а также на дополнительные функции, такие как память устройства, возможность измерить пульс и другие. Хоть они тоже важны, но все-таки второстепенные.

«Ключевым шагом при подборе аппарата для измерения давления является выбор манжеты. От него зависит точность измерений. Часто его подбирают не по размеру, а это, в свою очередь, может привести к постановке неправильного диагноза», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Например, здоровым людям могут диагностировать гипертонию, а если показатели будут занижены, то заболевание и вовсе можно пропустить.

Кроме того, эксперт заявил, что многие, используя тонометр, измеряют давление только на одной руке. Однако это делать следует на обеих руках. При этом ориентироваться необходимо по самым высоким показателям.

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