Сотни коал расстреляли с вертолета в Австралии

По данным Sky News, за прошлый месяц с вертолетов в австралийском штате Виктория расстреляли 750 коал. Журналисты рассказали, что связано это с природными пожарами.

Так, уточняется, что пожар произошел в национальном парке Budj Bim, и сотни коал расстреляли с вертолета во время плановых мероприятий после лесного пожара в прошлом месяце – огонь уничтожил около двух тысяч кустарниковых зарослей. Кстати, впервые отстрелом животных занимались снайперы, которые стреляли с вертолетов.

По словам местных властей, они были вынуждены пойти на такой шаг в связи с тяжелыми ранениями животных. Многие пострадали от обезвоживания и, фактически, находились на грани смерти от голода. Но зоозащитники возмутились таким шагом, так как с вертолета нельзя понять, плохо ли коале.

Ранее стало известно, что Путин освободил от обязанностей посла России в Австралии Павловского.