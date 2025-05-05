Сотрудник центра микрохирургии глаза в Москве арестован за избиение

Старший научный сотрудник отдела трансплантологической и оптико-реконструктивной хирургии «Микрохирургии глаза» арестован Тимирзяевским судом Москвы. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

Как сообщают журналисты, речь идет об избиении знакомой обвиняемого, которая умерла в результате полученных травм. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Алексея Паштаева под стражу на месяц и 29 дней.

Паштаев обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ – то есть умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Версия следствия гласит: оба находились в квартире, когда в результате возникшей ссоры фигурант дела просто избил 40-летнюю женщину, которая умерла в результате полученных травм.

Напомним, ранее стало известно, что Аяз Шабутдинов признался в мошенничестве.