Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение после мощного взрыва на АЗС в Махачкале

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Махачкале, где 27 сентября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства в 21.38.

Трагедия произошла вечером в пятницу. Сначала прогремел взрыв, после которого начался пожар. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного правительства сообщает о том, что глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил о возможной административной ответственности для лиц, которые должны следить за функционированием и безопасностью на АЗС.

Ранее сообщалось о том, что в результате происшествия погибли 10 человек.