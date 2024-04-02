Сотрудники МЧС обнаружили в реке сапог одного из подростков, исчезнувших в Уфе

Во время поисков исчезнувших два дня назад в Уфе подростков сотрудники МЧС обнаружили в реке сапог одного из несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что обувь спасатели нашли в русле реки Белой, когда обследовали ее с помощью судна на воздушной подушке. Предположительно, найденный сапог принадлежал одному из пропавших подростков. После обнаружения важной находки было решено обследовать данную территории с привлечением водолазов. Мальчики 13 и 14 лет пропали в субботу, 1 апреля. Дети отправились на прогулку возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» и обратно уже не вернулись. Некоторое время спустя рюкзаки несовершеннолетних обнаружили в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мы писали о том, что помогавший посетителям «Крокус Сити Холла» подросток получил грант на обучение в одном из российских ВУЗов. Благодаря действиям Ислама были спасены 100 человек.